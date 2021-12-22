Экс-глава "Приватбанка" подозревается в незаконных выплатах почти 137 миллионов гривен в пользу страховой компании, которая была связана с банком.

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Детали дела

За день до признания "Приватбанка" неплатежеспособным в декабре 2016 года, Александр Дубилет перевел со счетов банка 136,9 миллиона гривен. Эту выплату осуществили на основе поддельных документов.

Кроме того, по данным следствия, Дубилет в канун национализации "Приватбанка" незаконно списал средства учреждения со счетов финучреждения. Сумма ущерба составляет более 8 миллиардов гривен.

В настоящее время Дубилет находится в Израиле. На судебном заседании в октябре 2021 года он заявил, что в Украину возвращаться не планирует.

Дело "Приватбанка": главное

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