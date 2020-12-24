Решение о наложении санкций на Николая Азарова отменили. Суд Европейского Союза сделал это после рассмотрения жалобы юристов бывшего премьера на решение Совета ЕС.

Суд решил, что Совет ЕС не осуществил необходимый контроль за соблюдением судебной системой Украины права Азарова на защиту. Об этом говорится в решении суда от 16 декабря.

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Суд считает, что право премьер-беглеца на эффективную судебную защиту в уголовном процессе тоже не проконтролировали.

Поэтому, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки.

В этих обстоятельствах обжалуемые действия должны быть аннулированы при условии, что они принадлежат к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры,

– решили в суде ЕС.

Несмотря на это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные издержки должен оплатить Совет Евросоюза.

Справка. В марте 2020 года Европейский Союз официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Вместе с ним из санкционного списка исключили и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.