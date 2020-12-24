Рішення про накладення санкцій на Миколу Азарова скасували. Суд Європейського Союзу зробив це після розгляду скарги юристів колишнього прем'єра на рішення Ради ЄС.

Євросуд вирішив, що Рада ЄС не здійснила необхідний контроль щодо дотримання судовою системою України права Азарова на захист. Про це йдеться в рішенні суду від 16 грудня.

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Суд вважає, що право прем'єра-втікача на ефективний судовий захист в кримінальному процесі теж не проконтролювали.

Тому, прийнявши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС допустила помилку оцінки.

За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані тією мірою, якою вони належать до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури,

– вирішили у суді ЄС.

Зважаючи на це, суд зупинив дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова. Судові витрати повинна сплатити Рада Євросоюзу.

Довідка. У березні 2020 року Європейський Союз офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Разом з ним з санкційного списку виключили й ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.