9 июня судьи рассмотрели вопрос о том, с которой установки был сбит самолет, откуда запустили ракету и какова роль в этом 4 подсудимых. Об этом говорилось во время слушаний в Окружном суде Гааги в Нидерландах.

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Суд Гааги назвал причину катастрофы

Эксперты заявили, что ударные повреждения на фюзеляже самолета соответствуют тем, которые наносят боеголовки ракет, выпущенных из зенитно-ракетной установки "Бук".

Ни одно из обнаруженных повреждений не выбивается из этой картины и не могло быть нанесено никакой другой, более легкой или тяжелой зенитно-ракетной системой,

– заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Кроме того, на суде показали фото части корпуса ракеты, выпущенной по самолету. По словам судьи, ударные повреждения на фюзеляже самолета соответствуют тем, которые наносят боеголовки ракет, выпущенных из зенитно-ракетной установки "Бук".

Дело о сбитии самолета рейса MH17: коротко

В июле 2014 года над Донбассом сбили пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс MH17.

В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж авиасудна – 298 человек.

В трагедии обвиняют Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

7 июля в Гааге начали слушания дела по существу в отношении МН17.

9 июня суд в Гааге отклонил показания свидетелей, что МН17 якобы сбили из зоны ВСУ.



Трагедия MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала