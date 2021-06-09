9 червня судді розглянули питання про те, з якої установки був збитий літак, звідки запустили ракету та яка роль у цьому 4 підсудних. Про це мовилось під час слухань в Окружному суді Гааги в Нідерландах.

До теми На суді в Нідерландах вперше заслухали свідків запуску ракети по "Боїнгу" MH17

Суд Гааги назвав причину катастрофи

Експерти заявили, що ударні ушкодження на фюзеляжі літака відповідають тим, які завдають боєголовки ракет, випущених їх зенітно-ракетної установки "Бук".

Жодне з виявлених пошкоджень не вибивається із цієї картини і не могло бути нанесено ніякою іншою, легшою або важчою зенітно-ракетною системою,

– заявив головуючий суддя Хендрік Стейнхейс.

Окрім того, на суді показали фото частини корпусу ракети, яку випустили по літаку. За словами судді, ударні ушкодження на фюзеляжі літака відповідають тим, які завдають боєголовки ракет, випущених їх зенітно-ракетної установки "Бук".

Справа зі збиття літака рейсу MH17: коротко

У липні 2014 року над Донбасом збили пасажирський літак "Боїнг-777", що здійснював рейс MH17.

У авіакатастрофі загинули усі пасажири та екіпаж авіасудна – 298 осіб.

У трагедії звинувачують Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.

7 липня у Гаазі почали слухання справи по суті щодо МН17.

9 червня суд в Гаазі відхилив покази свідків, що МН17 буцімто збили з зони ЗСУ.



Трагедія MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу