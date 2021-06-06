7 июня 2021 года в 10:00 возобновятся слушания по делам против всех обвиняемых. В тот же день начнется слушание дела по существу.
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Что будет рассматривать суд Гааги
Ожидается, что суд сможет обсудить материалы дела за три дня – 8, 9 и 10 июня 2021 года. В процессе суд проведет краткое обсуждение документов. В пятницу, 11 июня 2021 года, разбирательство продолжат.
Более общие темы будут освещены в этот первый день. Тогда обсудят следствие магистрата, и возможно, сделают замечание по проверке. Суд также представит вступление к обсуждению материалов дела в течение следующих дней.
Суд открыл собственное уголовное производство по делу MH17 и, изучив и обсудив содержание материалов обвинения, выяснил ключевые вопросы.
Именно по этим темам начнут обсуждение:
- Был ли сбит рейс MH17 ракетой "БУК"?
- Запускали ли ракету с сельскохозяйственного поля возле Первомайского?
- Играл ли обвиняемый в этом какую-то роль?
Личные обстоятельства обвиняемого также будут обсуждать настолько, насколько эта информация есть в материалах обвинения.
Впоследствии сторона обвинения будет иметь возможность обсудить разделы материалов дела 17 и 18 июня 2021 года. Блок слушаний продлится до 9 июля 2021 года. В сентябре 2021 года родственники погибших смогут обратиться в суд.