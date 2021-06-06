7 июня 2021 года в 10:00 возобновятся слушания по делам против всех обвиняемых. В тот же день начнется слушание дела по существу.

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Что будет рассматривать суд Гааги

Ожидается, что суд сможет обсудить материалы дела за три дня – 8, 9 и 10 июня 2021 года. В процессе суд проведет краткое обсуждение документов. В пятницу, 11 июня 2021 года, разбирательство продолжат.

Более общие темы будут освещены в этот первый день. Тогда обсудят следствие магистрата, и возможно, сделают замечание по проверке. Суд также представит вступление к обсуждению материалов дела в течение следующих дней.

Суд открыл собственное уголовное производство по делу MH17 и, изучив и обсудив содержание материалов обвинения, выяснил ключевые вопросы.

Именно по этим темам начнут обсуждение:

Был ли сбит рейс MH17 ракетой "БУК"?

Запускали ли ракету с сельскохозяйственного поля возле Первомайского?

Играл ли обвиняемый в этом какую-то роль?

Личные обстоятельства обвиняемого также будут обсуждать настолько, насколько эта информация есть в материалах обвинения.

Впоследствии сторона обвинения будет иметь возможность обсудить разделы материалов дела 17 и 18 июня 2021 года. Блок слушаний продлится до 9 июля 2021 года. В сентябре 2021 года родственники погибших смогут обратиться в суд.

Напомним, что самолет Boeing-777 сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров погибли. Суд продолжается с марта 2020 года. Подозрения выдвинули 3 россиянам и украинцу – Олегу Пулатову, Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко.