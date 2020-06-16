Суд 16 июня пересмотрел решение о мере пресечения для активиста Сергея Стерненко. Место отбывания им домашнего ареста изменили с воинской части в Одессе на Киев. Предыдущее постановление, как утверждает сам активист, невозможно было выполнить.

Срок действия ареста на 60 суток остается неизменным, сообщает 24 канал. Сам Сергей Стерненко пообещал позже обнародовать нюансы решения об изменении адреса домашнего ареста.

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Для чего было менять меру пресечения Стерненко

Главная причина в адресе, на который и определили меру пресечения. Сам Сергей Стерненко утверждает, что по месту его прописки расположена военная часть. Поскольку он не проходит там службу, его туда не впустят.

Активист убежден, что такую меру пресечения ему избрали специально. Он не сможет его выполнить, поэтому прокурор будет иметь все основания ходатайствовать о взятии под стражу, потому что, мол, он не соблюдает постановление суда.

Поэтому сначала суд, а потом и прокуратура начали говорить, что меру пресечения нужно изменить. Точнее, сменить ее место. К слову, сейчас Стерненко живет в Киеве.

Судьи по делу Сергея Стеренко

Еще одним интересным моментом дела Сергея Стерненко являются судьи, которые его рассматривают. Сперва меру пресечения рассматривал Владимир Бугиль.

Защита адвоката сразу же начала хлопотать об отводе судьи. Все из-за того, что он якобы судил майдановцев. Также именно он в 2013 году избирал меру пресечения для Вадима Титушко, чье имя стало уже собственным названием.

Избившего журналистов спортсмена Бугиль взял под стражу, но с возможностью внести залог в "неподъемную" сумму – 23 тысячи гривен. После этого всех в Украине, кто за деньги участвовал в провокациях на акциях протеста, стали называть "титушками".

Менять место меры пресечения Стерненко стала уже другая судья – Елена Мелешак. По данным движения "Честно", она тоже принимала сомнительные решения против майдановцев.

В частности, Мелешак лишила права управления транспортом автомайдановца во время поездки в Межигорье из-за якобы невыполнения требования об остановке. Защита Стерненко подала ходатайство и о ее отводе. Впрочем другой судья Евгений Сидоров отклонил.

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Скандальное дело Сергея Стерненко: коротко

Одесского активиста Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году. Следователи так и не смогли тогда найти организаторов этих покушений. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из них ножом. Ранение стало для того смертельным.

Бывшие регионалы и пророссийские политики призвали объявить подозрение активисту. Впрочем, на это никто не обращад внимания, а о подозрении снова зашла речь после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В защиту Стерненко выступает немало активистов, а в украинских городах прошли массовые акции. Люди выступают против того, чтобы активисту выдвигали обвинение в убийстве нападавшего, так как Стерненко защищал собственную жизнь.

11 июня активисту вручили подозрение об умышленном убийстве. Под суд, где ему должны были избрать меру пресечения, сперва 12, а потом и 15 июня пришли сотни активистов, которые выступили против "судилища" над человеком, который защищал свою жизнь.

Между активистами и силовиками неоднократно вспыхивали стычки. Так, от рук правоохранителей уже пострадали бывший пленник Кремля Владимир Балух и нардеп от "Голоса" Роман Лозинский. Кроме того, среди силовиков заметили бывших "беркутовцев".