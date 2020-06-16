Суд 16 червня переглянув рішення про запобіжний захід для активіста Сергія Стерненка. Місце відбування ним домашнього арешту змінили з військової частини в Одесі на Київ. Попередню постанову, як стверджує сам активіст, неможливо було виконати.

Термін дії арешту в 60 діб залишається незмінним, повідомляє 24 канал. Сам Сергій Стерненко пообіцяв пізніше оприлюднити нюанси рішення щодо зміни адреси домашнього арешту.

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Рішення про зміну адреси домашнього арешту ухвалила суддя Олена Мєлєшак. Водночас, за словами Стерненка, вона не мала права змінювати ухвалу іншого судді – Володимира Бугіля, який і обирав запобіжний захід Стерненку вчора, 15 червня.

Для чого було змінювати адресу домашнього арешту Стерненку

Головна причина в адресі, на яку й визначили запобіжний захід. Сам Сергій Стерненко стверджує, що за місцем його прописки розташована військова частина. Оскільки він не проходить там службу, його туди не впустять.

Активіст переконаний, що такий запобіжний захід обрали йому спеціально. Він не зможе його виконати, тож прокурор матиме усі підстави клопотати про взяття під варту, бо, мовляв, він не дотримується постанови суду.

Тож спершу суд, а потім і прокуратура почали говорити, що запобіжний захід потрібно змінити. Точніше, змінити його місце. До слова, нині Стерненко живе в Києві.

Судді у справі Сергія Стеренка

Ще одним цікавим моментом справи Сергія Стерненка є судді, які її розглядають. Спершу запобіжний захід розглядав Володимир Бугіль.

Захист адвоката одразу ж почав клопотати про відвід судді. Усе через те, що він буцімто судив майданівців. Також саме він у 2013 році обирав запобіжний захід для Вадима Тітушка, чиє ім'я стало вже власною назвою.

Спортсмена, який побив журналістів, Бугіль взяв під варту, але з можливістю внести заставу в "непідйомну" суму 23 тисяч гривень. Після цього усіх в Україні, хто за гроші брав участь у провокаціях на акціях протесту, стали називати "тітушками".

Змінювати місце запобіжного заходу Стерненку стала вже інша суддя – Олена Мєлєшак. За даними руху "Чесно", вона також ухвалювала сумнівні рішення проти майданівців.

Зокрема, Мєлєшак позбавила права керування транспортом автомайданівця під час поїздки до Межигір'я через буцімто невиконання вимоги про зупинку. Захист Стерненка подав клопотання і про її відвід. Втім інший суддя Євгеній Сидоров відхилив.

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