Трагедия, напомним, произошла два года назад – 8 января 2020. Тогда погибли 176 человек, из которых большинство были иранцами и канадскими. Однако жизнь потеряли и 11 украинцев.

Также в декабре стало известно, что Иран скрывает имена причастных к крушению с самолетом МАУ

Трагедия с PS752: Канада потребует у Ирана 107 миллионов долларов компенсации

В Канаде состоялся суд по делу сбитого в Иране самолета МАУ рейса PS752. Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить 107 миллионов канадских долларов (это примерно 2,29 миллиарда гривен) семьям погибших тогда людей.

Это решение касается и семей 6 украинцев.

Выплата состоит из:

100 миллионов долларов компенсации.

И 7 миллионов за "боль и страдание".

Если Иран откажется выполнять решение канадского суда, адвокаты будут добиваться ареста иранских активов в Канаде и других странах. Отметим, что в ходе слушаний в канадском суде Иран себя не защищал.

К слову: еще в мае 2021 года суд Канады признал уничтожение самолета МАУ в Тегеране умышленным террористическим актом.

Кратко о крушении самолета МАУ в Иране 2020 года

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса PS752 Тегеран – Киев сбили ракетами утром 8 января 2020 прямо после взлета.

Тогда погибли все 176 человек, которые находились на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

Самолет был исправен. Аварию он потерпел из-за попадания двух ракет, выпущенных армией Ирана якобы случайно.