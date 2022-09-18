Суд решил, что он своим сообщением от 19 марта 2022 года нарушил присягу адвоката и правила адвокатской этики. Поэтому валентина рыбина лишили лицензии.

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Суд лишил лицензии скандального адвоката шария

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Тернопольской области 2 сентября 2022 лишила валентина рыбина права заниматься адвокатской деятельностью,

– говорится в сообщении.

Известно, что жалобу на адвоката подал Андрей Фортуненко 24 мая 2022 года. Его, как и рыбина, не было в зале суда.

Причиной жалобы стало сообщение рыбина в фейсбуке, которое, как написал Фортуненко, содержит:

враждебное отношение к украинским женщинам, чьи мужчины ушли на фронт защищать Украину от агрессора;

в слове "закон" символ "Z", имеющий нацистскую коннотацию и ставший одним из символов российской агрессии;

игнорирование норм адвокатской этики, ведь его слова нарушают принципы суверенитета и территориальной целостности Украины.



Сообщение, за которое рыбина лишили лицензии / Скриншот Watchers Media

Проверив сообщение, члены комиссии констатировали, что:

высказывания рыбина действительно враждебны, обидчивы, нетерпимы и нарушают конституционные основы суверенитета и территориальной целостности Украины, нарушают присягу адвоката и правила адвокатской этики;

уже экс-адвокат посягнул на признание Украины суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством;

этим рыбин нарушил обязанность адвоката соблюдать принципы верховенства права, законности, быть верным присяге, а также обязанность соблюдать Конституцию Украины.

Привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката валентина рыбина за совершение дисциплинарного проступка, квалифицированного как нарушение присяги адвоката и однократное грубое нарушение правил адвокатской этики, которое подрывает авторитет адвокатуры Украины, и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью,

– решила комиссия.

Стоит вспомнить, что рыбин в конце марта 2022 как отец троих детей выехал из Украины в Испанию. Но уже 1 апреля ему сообщили о подозрении в подготовке и распространении коммунистической, нацистской символики, а также пропаганде коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Обратите внимание! Кроме шария, валентин рыбий защищал обвиняемых по делам Майдана. В частности, экс-главу СБУ времен януковича Александра Щеголева. Защищая экс-беркутовца андрея хандрикина, рыбин позировал в маске с эмблемой "Беркута" и приходил на заседание в футболке с "помни имя свое".

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