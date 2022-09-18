Суд вирішив, що він своїм дописом від 19 березня 2022 року порушив присягу адвоката та правила адвокатської етики. Тому валентина рибіна позбавили ліцензії.

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Суд позбавив ліцензії скандального адвоката шарія

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області 2 вересня 2022 року позбавила валентина рибіна права займатися адвокатською діяльністю,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що скаргу на адвоката подав Андрій Фортуненко 24 травня 2022 року. Його, як і рибіна, не було у залі суду.

Причиною скарги став допис рибіна у фейсбуці, який, як написав Фортуненко, містить:

вороже ставлення до українських жінок, чиї чоловіки пішли на фронт захищати Україну від агресора;

у слові "закон" символ "Z", який має нацистську конотацію та став одним із символів російської агресії;

ігнорування норми адвокатської етики, адже його слова порушують принципи суверенітету та територіальної цілісності України.



Допис, за який рибіна позбавили ліцензії / Скриншот Watchers Media

Перевіривши допис, члени комісії констатували, що:

висловлення рибіна дійсно є ворожими, образливими, нетерпимими та такими, що порушують конституційні засади суверенітету та територіальної цілісності України, порушують присягу адвоката та правила адвокатської етики;

вже ексадвокат посягнув на визнання України суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою;

цим рибін порушив обов'язок адвоката дотримуватися принципів верховенства права, законності, бути вірним присязі, а також обов'язок дотримуватись Конституції України.

Притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката валентина рибіна за вчинення дисциплінарного проступку, кваліфікованого як порушення присяги адвоката та одноразове грубе порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю,

– вирішила комісія.

Варто пригадати, що рибін наприкінці березня 2022 року як батько трьох дітей виїхав з України до Іспанії. Та вже 1 квітня йому повідомили про підозру у виготовленні та поширенні комуністичної, нацистської символіки, а також пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Зверніть увагу! Крім шарія, валентин рибій захищав обвинувачених по справах Майдану. Зокрема, ексглаву СБУ часів януковича олександра щеголєва. Захичаючи ексберкутівця андрія хандрикіна, рибін позував у масці з емблемою "Беркуту" та приходив на засідання у футболці з "помні імя свойо".

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