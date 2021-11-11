Суд заслушал последние объяснения Украины в поддержку позиции о том, что еврооблигации на сумму 3 миллиарда долларов выпустили в 2013 году в результате принуждения. Осуществляла его Россия.

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Украина последовательно утверждала, что в результате угроз и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны России, Украину лишили права выбора. Поэтому она в конце концов заключила соглашения по выпуску еврооблигаций,

– рассказали в Минфине.

Что требует Украина

Признать выпуск облигаций недействительным;

или остановить судебное производство, если английский суд посчитает, что по процессуальным основаниям не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины.

Кстати, именно такую позицию высказал английский апелляционный суд в решении от сентября 2018 года.

Что известно о "долге Януковича"