Суд заслухав останні пояснення України на підтримку позиції про те, що єврооблігації на суму 3 мільярди доларів випустили у 2013 році в результаті примусу. Здійснювала його Росія.
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Україна послідовно стверджувала, що внаслідок погроз та актів як економічної, так і військової агресії з боку Росії, Україну позбавили права вибору. Тому вона зрештою уклала угоди щодо випуску єврооблігацій,
– розповіли у Мінфіні.
Що вимагає Україна
- Визнати випуск облігацій недійсним;
- або зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України.
До речі, саме таку позицію висловив англійський апеляційний суд у рішенні від вересня 2018 року.
Що відомо про "борг Януковича"
- У грудні 2013 року очільник Кремля Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів.
- Облігації на 3 мільярди доларів розмістили на Ірландській фондовій біржі, а тоді їх викупила Росія.
- У 2015 році Україна домовлялася про реструктуризацію цих євробондів, однак Кремль згоди не дав.
- Термін їхнього погашення був 20 грудня 2015 року. Тоді Кабінет Міністрів ввів мораторій на виплату 3 мільярдів доларів за єврооблігаціями.
- У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Верховного суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна надіслала документи для свого захисту.