Суд может закончить рассмотрение дела об уплате Банком Альянс долга перед "Укрэнерго" на этой неделе

14 марта в Северном апелляционном суде возобновятся слушания по делу о долге Банка Альянс по банковской гарантии перед НЭК "Укрэнерго", который финучреждение отказывается платить.

Решение об уплате Банком Альянс 1,113 миллиарда гривен в пользу НЭК "Укрэнерго" Хозяйственный суд города Киева принял еще в декабре 2022 года, отмечает 24 Канал. Уже в следующем месяце Банк Альянс обжаловал решение суда первой инстанции.

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Впрочем, вместо отведенных законом 60 дней Северный апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу финучреждения уже 14 месяцев, в течение которых адвокаты Банка Альянс использовали уже все доступные процессуальные инструменты затягивания рассмотрения дел – ходатайства, встречные иски, отвод судьям. Очевидно, что для банка, который имеет самый большой среди украинских финучреждений долг перед НБУ по невозвращенному рефинансированию (на 1 января 2024 года составляет 700 миллионов гривен) выплата банковской гарантии в более чем 1 миллиард гривен может иметь критическое значение.

Правда, последний перерыв в деле неожиданно возник в связи с требованием НЭК "Укрэнерго" об обеспечении иска, которое госучреждение пыталось удовлетворить в течение 3 месяцев в судах всех инстанций, дойдя до Верховного суда. После отказа высшей кассационной инстанции удовлетворить требование НЭК "Укрэнерго" остановленное производство по делу наконец будет восстановлено.

Сможет ли Северный апелляционный суд поставить точку в этом деле, а государство – покрыть нанесенные ему убытки, станет известно 14 марта.

Напомним, что в начале полномасштабной агрессии России в 2022 году аффилированная с Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи" получила от НЭК "Укрэнерго" электроэнергию на почти миллиард гривен, за которую не уплатила. Государственная компания обратилась в Банк Альянс, который выдал банковскую гарантию под договор по урегулированию небалансов энергии, заключенный между "Юнайтед Энерджи" и НЭК "Укрэнерго", с требованием оплатить долг "Юнайтед Энерджи" по гарантийному случаю.

Дело о неуплате "Юнайтед Энерджи" средств НЭК "Укрэнерго" и участии в этом деле Банка Альянс также расследуется НАБУ. В уголовном производстве №52022000000000091 НАБУ и САП объявили о подозрении 4 лицам, среди которых глава правления Банка Альянс Юлия Фролова и бывший начальник департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов. Все подозреваемые объявлены в розыск.

Это не первое дело, в котором Банк Альянс отказывается оплатить банковскую гарантию в пользу государственных органов и предприятий. Среди пострадавших: