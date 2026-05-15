В Украине нет неприкасаемых: на Банковой прокомментировали суд над Ермаком

Андрея Ермака, бывшего главу Офиса Президента, подозревают в коррупции. Высший антикоррупционный суд 14 мая 2026 года определил ему меру пресечения. Речь идет об аресте на 60 дней с возможностью залога 140 миллионов гривен.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что процесс судебного заседания над Ермаком – признак здорового демократического общества. Он подчеркнул, что не существует неприкасаемых.

О чем свидетельствует следствие над Ермаком?

Михаил Подоляк подчеркнул, что в Украине, как и в других европейских государствах существует политическая ответственность и работает независимая правоохранительная система.

Далее (по делу Ермака – 24 Канала) будет конкурентная работа в суде адвокатуры и прокуратуры для того, чтобы или доказать преступление, или не доказать его. Понимаю, что частично это все негативно влияет на общество, ведь господин Ермак был одним из ключевых модераторов в первые годы войны. На мой взгляд, он много чем занимался эффективно и, возможно, в чем-то не эффективно,

– сказал он.

Несмотря на все, по словам Подоляка, сама ситуация, когда человек, я раньше возглавлял президентский секретариат, а сейчас находится на скамье подсудимых, говорит о том, что в Украине возможны такие процессы, в отличие от авторитарных государств.

Важно! В Европе пристально следит за развитием дела Ермака. Дипломат Роман Бессмертный считает, что в ЕС реагируют на это спокойно, ведь коррупционные органы ведут расследование. Это, вероятно, хороший знак для европейской интеграции нашего государства.

Это указывает на то, что общество, как и должно быть в демократической стране, может влиять на власть, чтобы добиться справедливости.

Однако это дело или подобные проявления коррупции, а они, к сожалению, в Украине есть, будет активно использовать враждебная пропаганда. Все для того, чтобы давить на украинское общество,

– добавил советник главы Офиса Президента.

Россияне, вероятно, пытаться давить на систему украинской власти, например, через социальные сети, в частности сеть ботов и провокационные заявления.

Подоляк считает, что с этим бороться будет нелегко, ведь Украина находится в состоянии войны, а российская пропаганда может стать дополнительным рычагом давления. Однако есть все шансы, чтобы справиться достойно с подобным испытанием.

Что известно о суде над Ермаком?

Ермак отрицает любые обвинения о его причастности к коррупционным схемам. Он утверждает, что 6 лет работал честной на благо Украины, заявив, что нечего скрывать.

Суд запретил Ермаку контактировать с гадалкой Вероникой Аникиевич. Ранее он обращался к ней за услугами. Если он внесет залог, то это и некоторые другие ограничения будут сняты.

Ермак находится в следственном изоляторе, но за него могут внести залог. Его адвокат заявил о трудностях собрать нужную сумму. Однако деньги понемногу поступают. Ермака могут освободить, если внесут нужную сумму.