Залог за Ермака могут внести уже сегодня: какие друзья есть у экспредседателя Офиса Президента
- Залог для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака могут внести представители юридического сообщества.
- Возможными участниками процесса называют юридическую компанию Asters и друзей экс-главы ОП, однако нет подтверждений прямой связи между Ермаком и компанией.
Залог для бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака могут внести уже в ближайшее время.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Кто может внести залог за Андрея Ермака?
По словам парламентария, средства для залога якобы готовы предоставить представители юридического сообщества.
В то же время журналист-расследователь Михаил Ткач заявил, что, по информации его источников в политических кругах, активный поиск человека или структуры, которая согласится внести залог за Ермака, продолжался еще 13 мая.
Среди тех, кого называют возможными участниками этого процесса, фигурирует юридическая компания Asters – одна из крупнейших фирм Украины с офисами в Киеве, Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне. Также обсуждается версия об участии друзей экс-главы ОП.
При этом в открытых источниках нет подтверждений прямой связи между Ермаком и компанией.
Речь идет об адвокате Розе Тапановой, которая возглавляет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и входит в наблюдательные советы Ощадбанка и Укрнафты.
Ермак говорил, что таких денег нет
Суд избрал меру пресечения меру пресечения для Андрея Ермака в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен.
Ермак заявил, что таких денег у него нет, одновременно отметил, что "работал честно 24 на 7 на свою страну, отдавая свою жизнь, свое здоровье".