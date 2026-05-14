Залог за Ермака могут внести уже сегодня: какие друзья есть у экспредседателя Офиса Президента

Залог для бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака могут внести уже в ближайшее время.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Смотрите также Защищал "Азовсталь": журналисты узнали, кто бросил яйцо в Ермака

Кто может внести залог за Андрея Ермака?

По словам парламентария, средства для залога якобы готовы предоставить представители юридического сообщества.

В то же время журналист-расследователь Михаил Ткач заявил, что, по информации его источников в политических кругах, активный поиск человека или структуры, которая согласится внести залог за Ермака, продолжался еще 13 мая.

Среди тех, кого называют возможными участниками этого процесса, фигурирует юридическая компания Asters – одна из крупнейших фирм Украины с офисами в Киеве, Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне. Также обсуждается версия об участии друзей экс-главы ОП.

При этом в открытых источниках нет подтверждений прямой связи между Ермаком и компанией.

Речь идет об адвокате Розе Тапановой, которая возглавляет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и входит в наблюдательные советы Ощадбанка и Укрнафты.

Ермак говорил, что таких денег нет