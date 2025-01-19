Полиция начала задержание протестующих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какова ситуация возле здания суда

В воскресенье суд в Южной Корее продлил срок содержания под стражей президента Юн Сук Йоля до 20 дней, что вызвало массовые протесты его сторонников. Разъяренные демонстранты ворвались в здание суда, разбили окна и проникли внутрь, создавая хаос.

Как показывают кадры телевидения, сторонники президента прорвали полицейские кордоны, ворвались в здание суда, крушили мебель и использовали огнетушители против правоохранителей, которые пытались остановить беспорядки.

Полиция сообщила о задержании около 40 человек и через несколько часов восстановила порядок.

Юн отрицает обвинения в мятеже и избегает допросов. Восстание, преступление, в котором Юна могут обвинить, является одним из немногих, против которых президент Южной Кореи не имеет иммунитета. Его судьба теперь зависит от Конституционного суда, который решает, поддержать ли импичмент и окончательно отстранить его от должности, или восстановить его полномочия.

На южнокорейских телеканалах показывают кадры из помещений суда.

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Напомним, это первый случай в истории Южной Кореи, когда парламент объявил импичмент действующему президенту. Речь идет об исполняющем его обязанности Хан Док Су.