В начале апреля черкасчанку Татьяну Дробот обвинили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Суд рассматривал дело более полугода.

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Призвала бомбить фортификационные сооружения Черкасс

Согласно материалам дела, в начале марта женщина переслала своей сестре, проживающей в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс. После чего предложила россиянам бомбить их.

Кроме того, женщина распространяла в социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.

Приговорили к 10 годам за решеткой

Суд вынес приговор Дробот в виде лишения свободы на 10 лет. Женщина признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания.

Минимальное наказание за инкриминируемую женщине государственную измену – 15 лет заключения, но нижняя граница была пересмотрена, учитывая раскаяние и смягчающие обстоятельства.

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