На початку квітня черкащанку Тетяну Дробот обвинуватили у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Суд розглядав справу понад пів року.
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Закликала бомбити фортифікаційні споруди Черкас
Згідно з матеріалами справи, на початку березня жінка переслала своїй сестрі, яка проживає в Росії, а також двом своїм подругам, фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас. Після чого запропонувала росіянам бомбардувати їх.
Крім того, жінка поширювала у соціальній мережі "Однокласники" інформацію, що виправдовує загарбання українських міст. Зокрема хвалилася російським прапором над Новою Каховкою.
Засудили до 10 років за ґратами
Суд виніс вирок Дробот у вигляді позбавлення волі на 10 років. Жінка визнала вину в інкримінованих їй злочинах і щиро розкаялась, що було враховано під час визначення покарання.
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