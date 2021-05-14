Суд над Медведчуком: как реагировали украинские политики и активисты
Кума российского президента Виктора Медведчука отправили под домашний арест. Что украинские политики и активисты думают о такой мере пресечения – читайте дальше.
Источник:24 канал
Заметим, что прокуроры просили суд арестовать политика с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. Однако судьи решили по-другому.
Читайте также Почему Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма: объяснение Офиса генпрокурора
Владимир Зеленский
Комментируя дело Медведчука, президент заявил, что в Украине уменьшилось количество олигархов. Ведь лидера ОПЗЖ лишили возможности использовать медиаактивы и государственное имущество.
Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, глава государства также заверил, что "будут еще минусы", вплоть пока все олигархи в Украине не станут просто крупными бизнесменами.
"Голос"
Кира Рудик
Лидер "Голоса" Кира Рудик отметила, что к ответственности нужно привлечь всех агентов Кремля, а не только Медведчука. Ведь таких в Украине немало.
Дело Медведчука – это хорошая попытка показать, что в стране есть надежда на справедливость. Надеюсь, это не очередной раунд "спортивной рыбалки", в которую любит играть наша власть,
– добавила она.
И объяснила, что имеет в виду случаи, когда заседания затягиваются на годы, а результатов никаких нет.
"Слуга народа"
Ирина Верещук
В эфире одного из украинских телеканалов "Слуга народа" Ирина Верещук назвала обвинения в сторону Медведчука очень серьезными.
"Это, по-моему, за всю независимость Украины самые серьезные обвинения, которые звучат в сторону действующего политика, – отметила нардеп.
Кроме этого, она подчеркнула, что ранее комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал введение санкций против политика.
Лиза Богуцкая
Прокомментировала избрание меры пресечения Медведчуку и другая представительница президентской политсилы, Елизавета Богуцкая.
Чем больше будем тянуть с судебной реформой, тем глубже будем копать себе яму. Печерский суд имени "папередников" верен традициям,
– написала она в фейсбуке.
И сравнила его со скандальными Окружным админсудом и КСУ. После этого "слуга народа" обратилась к своим подписчикам-россиянам.
"Вы даже в самом смелом сне не можете представить, чтобы в Москве выбирали меру пресечения Путину. В этом мы с вами в корне отличаемся", – отметила она.
Владлен Неклюдов
Неклюдов обратил внимание на то, что Медведчук – олигарх и кум Путина. Все годы войны на Донбассе он публично демонстрировал родственные отношения с главой Кремля.
Депутат также предположил, что лидер ОПЗЖ может влиять на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства, которые еще не вовлечены в дела. А кроме этого – скрыться от следствия.
"Это серьезные риски. Сомневаюсь, что он признает вину. Здесь уже задача органов прокуратуры и СБУ, чтобы предоставить все доказательства, которые смогут убедить суд", – подчеркнул политик.
"Европейская солидарность"
Владимир Арьев
Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев возмущен мерой пресечения, которую выбрали для кума российского президента.
"Домашний арест по подозрению в государственной измене и военных преступлениях! Даже залог не взяли, пожалели бедного. У него же счета арестованы. На кого это рассчитано?", – отметил он.
Журналисты и активисты
Денис Казанский
Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что откровенный агент Кремля получил домашний арест после того, как Антоненко 1,5 года просидел в СИЗО без всяких доказательств.
"То есть за госизмену та же мера пресечения, что и за файеры под ОП и разбитое стекло? Давно говорю, что в Украине намного выгоднее быть предателем чем патриотом", – констатировал он.
Сергей Стерненко
"Жаль, что Медведчуку не инкриминировали завладение 300 гривнами. Так бы точно закрыли", – написал в своем фейсбуке одесский активист.
В феврале Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы за похищение Сергея Щербича. Следствие считает, что он сделал это чтобы завладеть его деньгами – речь идет о 300 гривнах.
Активист называет дело политически мотивированным. Сначала его отправили в СИЗО, однако в апреле меру пресечения изменили. К рассмотрению апелляции Стерненко под круглосуточным домашним арестом.
Дело Медведчука: коротко
- Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, хищении национальных ресурсов в украинском Крыму и нарушении законов и обычаев ведения войны.
- Из-за круглосуточного домашнего ареста пророссийский депутат теперь должен носить электронный браслет. Так будут контролировать, не выходит ли он из дома.
Поделиться новостью