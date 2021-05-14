Кума российского президента Виктора Медведчука отправили под домашний арест. Что украинские политики и активисты думают о такой мере пресечения – читайте дальше.

Заметим, что прокуроры просили суд арестовать политика с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. Однако судьи решили по-другому.

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Владимир Зеленский

Комментируя дело Медведчука, президент заявил, что в Украине уменьшилось количество олигархов. Ведь лидера ОПЗЖ лишили возможности использовать медиаактивы и государственное имущество.

Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, глава государства также заверил, что "будут еще минусы", вплоть пока все олигархи в Украине не станут просто крупными бизнесменами.

"Голос"

Кира Рудик

Лидер "Голоса" Кира Рудик отметила, что к ответственности нужно привлечь всех агентов Кремля, а не только Медведчука. Ведь таких в Украине немало.

Дело Медведчука – это хорошая попытка показать, что в стране есть надежда на справедливость. Надеюсь, это не очередной раунд "спортивной рыбалки", в которую любит играть наша власть,

– добавила она.

И объяснила, что имеет в виду случаи, когда заседания затягиваются на годы, а результатов никаких нет.

"Слуга народа"

Ирина Верещук

В эфире одного из украинских телеканалов "Слуга народа" Ирина Верещук назвала обвинения в сторону Медведчука очень серьезными.

"Это, по-моему, за всю независимость Украины самые серьезные обвинения, которые звучат в сторону действующего политика, – отметила нардеп.

Кроме этого, она подчеркнула, что ранее комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал введение санкций против политика.

Лиза Богуцкая

Прокомментировала избрание меры пресечения Медведчуку и другая представительница президентской политсилы, Елизавета Богуцкая.

Чем больше будем тянуть с судебной реформой, тем глубже будем копать себе яму. Печерский суд имени "папередников" верен традициям,

– написала она в фейсбуке.

И сравнила его со скандальными Окружным админсудом и КСУ. После этого "слуга народа" обратилась к своим подписчикам-россиянам.

"Вы даже в самом смелом сне не можете представить, чтобы в Москве выбирали меру пресечения Путину. В этом мы с вами в корне отличаемся", – отметила она.

Владлен Неклюдов

Неклюдов обратил внимание на то, что Медведчук – олигарх и кум Путина. Все годы войны на Донбассе он публично демонстрировал родственные отношения с главой Кремля.

Депутат также предположил, что лидер ОПЗЖ может влиять на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства, которые еще не вовлечены в дела. А кроме этого – скрыться от следствия.

"Это серьезные риски. Сомневаюсь, что он признает вину. Здесь уже задача органов прокуратуры и СБУ, чтобы предоставить все доказательства, которые смогут убедить суд", – подчеркнул политик.

"Европейская солидарность"

Владимир Арьев

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев возмущен мерой пресечения, которую выбрали для кума российского президента.

"Домашний арест по подозрению в государственной измене и военных преступлениях! Даже залог не взяли, пожалели бедного. У него же счета арестованы. На кого это рассчитано?", – отметил он.

Журналисты и активисты

Денис Казанский

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что откровенный агент Кремля получил домашний арест после того, как Антоненко 1,5 года просидел в СИЗО без всяких доказательств.

"То есть за госизмену та же мера пресечения, что и за файеры под ОП и разбитое стекло? Давно говорю, что в Украине намного выгоднее быть предателем чем патриотом", – констатировал он.

Сергей Стерненко

"Жаль, что Медведчуку не инкриминировали завладение 300 гривнами. Так бы точно закрыли", – написал в своем фейсбуке одесский активист.

В феврале Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы за похищение Сергея Щербича. Следствие считает, что он сделал это чтобы завладеть его деньгами – речь идет о 300 гривнах.

Активист называет дело политически мотивированным. Сначала его отправили в СИЗО, однако в апреле меру пресечения изменили. К рассмотрению апелляции Стерненко под круглосуточным домашним арестом.

Дело Медведчука: коротко