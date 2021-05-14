Пророссийскому народному депутату Виктору Медведчуку пока не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили это тем, что российские оккупанты в Крыму не признаны террористическими организациями.

В то же время первый заместитель генерального прокурора Роман Говда заявил в эфире, что этот вопрос рассматривается.

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Почему Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма

Говда напомнил, что в Украине террористическими признаны только так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса как содействие или финансирование террористических организаций,

– отметил он.

В Офисе генерального прокурора объяснили, что финансирование терроризма Медведчуком расследуется.

Говда добавил, что Крым является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, в Законе о правах и свободах человека. Кроме того, есть правовой статус временно оккупированных территорий полуострова.

"Поэтому мы квалифицируем это как разграбление национальных ценностей на территории, оккупированной Россией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют, они расследуются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", – добавил заместитель генпрокурора.

Он также уточнил, что они на стадии досудебного расследования, поэтому о деталях не рассказал.

Дело Медведчука: основное