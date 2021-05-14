Проросійському народному депутату Віктору Медведчуку наразі не інкримінують фінансування тероризму. В Офісі генпрокурора пояснили це тим, що російські окупанти в Криму не визнані терористичними організаціями.

Водночас перший заступник генерального прокурора Роман Говда заявив в ефірі, що це питання розглядають.

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Чому Медведчуку не інкримінують фінансування тероризму

Говда нагадав, що в Україні терористичними визнані тільки так звані "ЛНР" і "ДНР".

Сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з погляду Кримінального кодексу як сприяння або фінансування терористичних організацій,

– зазначив він.

В Офісі генерального прокурора пояснили, що фінансування тероризму Медведчуком розслідується.

Говда додав, що Крим є тимчасово окупованою територією. Це зафіксовано в резолюціях ООН, в Законі про права і свободи людей. Крім того, є правовий статус тимчасово окупованих територій півострова.

"Тому ми кваліфікуємо це як розграбування національних цінностей на території, окупованій Росією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують, вони розслідуються відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України", – додав заступник генпрокурора.

Він також уточнив, що наразі вони в стадії досудового розслідування, тому про деталі не розповів.

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