Суд над путиным in absentia: действительно ли важно упечь медведя в клетку

В ходе обсуждений формата Специального трибунала по поводу российской агрессии: органу, имеющему компетенцию привлечь к ответственности путина и его приспешников с иммунитетом (лавров, мишустин), возникает сложная дилемма. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Выбор в пользу присутствия или отсутствия лиц, виновных в создании для человечества ужасов войны с тысячами жестоко убитых, искалеченных и замученных, в частности, детей. На россии привыкли, что главное зло должно быть обязательно упрятано в клетку и, как цирковой медведь, показано обществу в разных уголках страны (сюжет известного мультика об одном из богатырей). Однако попытаемся разобраться в юридических аспектах, преимуществах и недостатках заочного рассмотрения.

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Ограниченность выбора

Прежде всего, следует подчеркнуть, что у Украины неширокий выбор механизмов для привлечения к ответственности высших должностных лиц рф за преступление против мира. Что касается национальных судов (как украинских, так и иностранных в соответствии с принципом универсальной юрисдикции), то помехой всегда будет иммунитет и специальные процессуальные нормы.

Данная проблема нивелирована статьей 27 Римского устава Международного уголовного суда, однако МКС не имеет юрисдикции привлечь глав рф к ответственности за преступление агрессии. Следовательно, Украина оказалась в неудобном положении: даже ратификация Римского устава с Кампалийскими поправками ("запускают" юрисдикцию по преступлению против мира) не поможет наказать Z-команду, поскольку не будет иметь обратного действия.

Следовательно, единственный вариант – создание Специального трибунала относительно российской агрессии, хотя и он – несовершенен, что неоднократно отмечали украинские и международные юристы. Такой суд, как демократия у Черчилля, плохой выбор, но лучшего пока не существует.

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Что такое in absentia и как это поможет жертвам российской агрессии

In absentia – судебное разбирательство дел при отсутствии обвиняемого лица. То есть, Специальный трибунал работает даже при условии, что путина, как Вильгельма II или Омара аль Башира, не выдают для отправления правосудия. Преимуществами такой специальной процедуры являются:

возможность получить обвинительный приговор (при этом сравнительно оперативно);

юридическое (хотя и опосредованное) признание действий рф агрессией в отношении Украины;

создание правовых оснований для конфискации замороженных активов за границей;

увеличение доверия к международному праву.

Судебное разбирательство in absentia позволяет обеспечить признание вины путина и Z-команды, закрепляя за ними вечный статус международных преступников со всеми вытекающими последствиями (в частности, невозможностью посещать государства, которые будут признавать приговоры).

В свою очередь это способствует реализации права на правду жертв российской агрессии и нивелирует возможность злоупотреблять толкованием событий в историографии, ведь, в отличие от Резолюции ГА ООН от 2 марта 2022 года "Агрессия против Украины" (которая, к тому же не была принята единогласно) вступивший в силу обвинительный приговор является окончательным юридическим актом.

Более того, для государств, которые уже внесли необходимые поправки в существующее законодательство (Канада, США) или находятся на этапе разработки новых актов по конфискации замороженных активов рф и ее высокопоставленных должностных лиц, подобный обвинительный приговор станет убедительным аргументом для оценки баланса вероятностей и перепрофилирования средств для восстановления Украины и компенсации жертвам российской агрессии

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Завершение деятельности Специального трибунала принятием решений будет способствовать увеличению авторитета международного права и гарантированию принципа неотвратимости уголовной ответственности за международные преступления.

В случае же отказа от судебного разбирательства in absentia при сохранении существующей расстановки сил на международной арене и режима внутри рф, доверие к международному праву может исчезнуть окончательно, ведь несколько десятилетних безрезультатных процессов завершатся лишь одним – естественной смертью преступников.

Недостатки процессов in absentia

Несмотря на упомянутые преимущества, подобный формат судебного разбирательства имеет свои недостатки. От общеукраинского разочарования и недовольства невозможностью увидеть путина на скамье подсудимых до требований международного права человека и международного уголовного права.

В частности, обвиняемый должен предоставить четкий и однозначный отказ от участия в судебных слушаниях (больше – Решение ЕСПЧ по делу "Пуатримол против Франции"). При этом недостаточно освещение уголовного производства в СМИ с последующим "молчаливым" самоустранением личности. Кроме того, МКС также не считает проявлением отказа бегство или укрывательства обвиняемого от правосудия (больше – Решение Апелляционной палаты по делу "Прокурор против Руто и Санга").

Судебные процессы без участия обвиняемого, несомненно, будут подвергнуты критике отдельными правозащитными правительственными (больше – Решение КПЛ ООН по делу "Мелеки против Италии") и неправительственными организациями, а решения по их результатам – могут быть признаны политически мотивированными.

В случае судебного разбирательства in absentia обвиняемому должно быть предоставлено абсолютное право на повторное рассмотрение его дела – а это неограниченное пространство для злоупотребления и затягивания процессов, что в результате подорвет авторитет Специального трибунала и международного права в целом.

Задания с несколькими ответами

Выбор (не) в пользу судебного разбирательства in absentia обусловлен рядом обстоятельств: среди них не только юридические (в том числе формат самого Специального трибунала: международный/гибридный), но и политические и социальные (в том числе отношение украинского общества). В актуальных условиях преимущества от заочного формата подталкивают задуматься о нивелировании его недостатков: ведь международное право прав человека не запрещает процессы in absentia как таковые.

Кроме того, существует релевантная международная практика. Так, Специальный трибунал по Ливану достаточно эффективно осуществлял юрисдикцию без присутствия обвиняемого (больше дело Салима Джамиля Айяша) на основе Устава, который может быть частично адаптирован Украиной.

Наконец, следует исходить из позиции интересов жертв российской агрессии, а они, несомненно, заключаются в обеспечении справедливой компенсации и права на правду, а не в вечных ожиданиях результатов охоты на путина.

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