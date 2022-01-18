В СБУ отметили, что ведомство продолжает системные меры по разоблачению и привлечению к ответственности людей, причастных к преступлениям против государственной безопасности на Востоке Украины.

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Наказали 80 организаторов "референдума" на Донбассе

В течение 2021 года правоохранители сообщили о подозрениях более 100 организаторам антиконституционного "референдума" 2014 года в Донецкой и Луганской областях.

По материалам СБУ более 80 злоумышленников – осужден,

– заявили в ведомстве.

Среди наказанных – депутаты поселковых советов, так называемые "председатели избирательных участков" и вражеские агитаторы.

Злоумышленников продолжают выявлять

С начала 2022 года обнаружили еще 5 жителей региона, способствовавших в организации и проведении псевдореферендума.

По информации следствия, они являлись участниками так называемых "участковых избирательных комиссий" и осуществляли сбор подписей за "легитимизацию" незаконных вооруженных формирований оккупированных территорий Луганщины и Донбасса.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Агрессия России на Донбассе и псевдореферендум

Весной 2014 года Россия начала продолжающуюся до сих пор вооруженную агрессию на Востоке Украины.

В мае того года на Донбассе провели так называемый "референдум". По его итогам оккупанты объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины" отдельных регионов Луганской и Донецкой областей.

Результаты псевдореферендума не признает ни Украина, ни весь цивилизованный мир.

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