Донецкий апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции. Местную жительницу приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Женщина принимала активное участие в организации так называемого "референдума"

Женщина получила наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В 2014 году жительница селе Гришино принимала активное участие в организации незаконного "референдума" в городе Красноармейск. На "голосовании" определяли "государственную самостоятельность" республик боевиков. Осужденная выполняла функции члена фейковой участковой избирательной комиссии.

Свою вину женщина так и не признала

Свою вину женщина так и не признала. В мае 2021 года первое решение по делу принял Красноармейский горрайонный суд. Служители Фемиды назначили наказание – 5 лет лишения свободы с испытанием на 3 года.

Обратите внимание! Приговор показался слишком мягким представителям прокуратуры. Сторона обвинения его обжаловала. Апелляционный суд признал эти доводы обоснованными.

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Коротко о последних делах пособников боевиков:

В Донецкой области правоохранители разоблачили российского наемника, который вместе с боевиками обстреливал Авдеевку. 43-летнего мужчину задержали в Мариуполе.

На Луганщине задержали женщину, которая воевала на стороне пророссийских боевиков. Ее разоблачили во время проверки документов на блокпосту.

До этого жительницу Донецка признали виновной в содействии деятельности террористов. Суд уже назначил ей наказание – 8 лет за решеткой.

О том, как Россия устроила этноцид на Донбассе, в "Антидот":