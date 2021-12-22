Отель расположен в жилом комплексе Grandeur Residences на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы. Бородай был так называемым премьер-министром террористической "ДНР". Жилье купил в 2015 году, через год как покинул "пост".

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Комплекс в стиле индийского дворца

Расследователи сравнивают жилой комплекс, в котором террорист владеет квартирой, со стилем индийского дворца. С двух сторон он окружен водой. До Персидского залива чуть ли не 40 метров, также близко пляж. А во внутреннем дворе между пальмами есть бассейн.

Такие квартиры, как у Бородая, по словам расследователей, сейчас стоят 450 тысяч евро. Также в расследовании отмечают, что семья террориста имущество не скрывает. Например, его дочь Ольга в 2015 году фотографировалась у входа в дом.

За свою скрытую квартиру Александр Бородай должен быть немедленно лишен депутатского мандата. За свои преступления на юго-востоке Украины Бородая нужно судить как военного преступника. Судить, хочется верить, его будут скоро, по меньшей мере за 300 убитых пассажиров Боинга,

– заявляют расследователи.

Как кандидат в депутаты Бородай должен был декларировать все свое имущество и указывать стоимость иностранного и то, откуда взял на него деньги, в любом случае. У террориста в декларации ничего о квартире нет. Он указал лишь Lexus, квартиры и доход в 0 рублей.

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Что известно о Бородае