Отель расположен в жилом комплексе Grandeur Residences на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы. Бородай был так называемым премьер-министром террористической "ДНР". Жилье купил в 2015 году, через год как покинул "пост".
К теме Как ФСБ России руководит террористами на Донбассе: СМИ раскрыли схему и назвали имена главарей
Комплекс в стиле индийского дворца
Расследователи сравнивают жилой комплекс, в котором террорист владеет квартирой, со стилем индийского дворца. С двух сторон он окружен водой. До Персидского залива чуть ли не 40 метров, также близко пляж. А во внутреннем дворе между пальмами есть бассейн.
Такие квартиры, как у Бородая, по словам расследователей, сейчас стоят 450 тысяч евро. Также в расследовании отмечают, что семья террориста имущество не скрывает. Например, его дочь Ольга в 2015 году фотографировалась у входа в дом.
За свою скрытую квартиру Александр Бородай должен быть немедленно лишен депутатского мандата. За свои преступления на юго-востоке Украины Бородая нужно судить как военного преступника. Судить, хочется верить, его будут скоро, по меньшей мере за 300 убитых пассажиров Боинга,
– заявляют расследователи.
Как кандидат в депутаты Бородай должен был декларировать все свое имущество и указывать стоимость иностранного и то, откуда взял на него деньги, в любом случае. У террориста в декларации ничего о квартире нет. Он указал лишь Lexus, квартиры и доход в 0 рублей.
Расследователи нашли у донецкого террориста элитную недвижимость: смотрите видео
Что известно о Бородае
- Александр Бородай родился в Москве, ему 49 лет. Является одним из идеологов "русского мира". В 2014 году был одним из главарей оккупантов на Донбассе. С тех пор находится в розыске МВД Украины. Как утверждал Бородай, еще до войны на Донбассе он работал политическим консультантом в Украине, в частности, сотрудничал с "Партией регионов". Сам мужчина называл себя "кризисным менеджером" оккупантов.
- Бывший главарь боевиков с Донбасса Бородай также отличался циничным заявлением в отношении украинцев. Он подчеркивал, что с украинскими политиками "нельзя договариваться".
- Александр Бородай подтверждал, что на Донбассе воюют "российские войска". Бывший главарь боевиков заявлял, что это "принципиальный момент".