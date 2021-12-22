Помешкання розташоване в житловому комплексі Grandeur Residences на штучному острові Палм-Джумейра, що у формі пальми. Бородай був так званим прем'єр-міністром терористичної "ДНР". Житло купив у 2015 році, через рік як покинув "посаду".

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Комплекс у стилі індійського палацу

Розслідувачі порівнюють житловий комплекс, в якому терорист володіє квартирою, із стилем індійського палацу. З двох сторін він оточений водою. До Перської затоки ледь не 40 метрів, також близько пляж. А у внутрішньому дворі поміж пальм є басейн.

Такі квартири, як у Бородая, за словами розслідувачів, зараз коштують 450 тисяч євро. Також у розслідуванні наголошують, що родина терориста майно не приховує. Наприклад, його донька Ольга у 2015 році фотографувалась біля входу у будинок.

За свою приховану квартиру Олександр Бородай повинен бути негайно позбавлений депутатського мандата. За свої злочини на південному сході України Бородая потрібно судити як військового злочинця. Судити, хочеться вірити, його будуть скоро, щонайменше за 300 вбитих пасажирів Боїнга,

– заявляють розслідувачі.

Як кандидат у депутати Бородай мав декларувати все своє майно і вказувати вартість іноземного й те, звідки взяв на нього гроші, у будь-якому випадку. У терориста в декларації нічого про квартиру немає. Він вказав лише Lexus, квартири та дохід у 0 рублів.

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