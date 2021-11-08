Накануне ГБР завершило досудебное расследование по этому делу. Подписью Тупицкого в декабре 2020 года незаконно одобрили более 200 платежных поручений.

Обратите внимание Верховный суд приостановил дело судьи КСУ Тупицкого

Детали досудебного расследования

По данным следствия, после отстранения от должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий передал свой личный электронный ключ главному бухгалтеру. Чиновница с его помощью незаконно подписала 207 платежных поручений: вознаграждения, премии, материальную помощь и надбавки членам секретариата КСУ.

Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы происходило даже тогда, когда Тупицкий был за границей.

Благодаря таким махинациям удалось создать иллюзию того, что Александр Тупицкий продолжает работать на посту главы КСУ, несмотря на свое отстранение от должности.

Обратите внимание! За незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы в Украине наказывают заключением в тюрьму на срок от 3 до 6 лет.

Другие уголовные дела против Тупицкого

В начале 2021 года экс-главе Конституционного суда Александру Тупицкому вручили подозрение о даче ложных показаний и подкупе свидетеля по делу о махинациях с активами Зуевского энергомеханического завода. Однако меру пресечения экс-судье избрать не смогли из-за того, что он так и не явился на заседание.

Также против экс-главы КСУ открыли дело о ложном декларировании, поскольку Тупицкий скрыл информацию о земельных участках в оккупированном Крыму. Однако Голосеевский районный суд закрыл это дело.

В марте 2021 года против Тупицкого возбудили дело по статье за самоуправство.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала