Соответствующее решение приняли 2 ноября. Об этом сообщили на сайте Верховного суда.

К теме КСУ рассмотрит дело об увольнении Тупицкого и Касминина

Суд приостановил производство по делу об отстранении Тупицкого

Суд рассматривал дело по иску Тупицкого – он обжаловал указ президента об отстранении его от должности судьи Конституционного суда Украины (говорилось об отстранении на 2 месяца – 24 канал) в декабре 2020 года.

Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, остановил производство по делу до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу,

– говорится на сайте суда.

Глава Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря пояснила, что рассмотрение дела приостановили из-за того, что Конституционный суд открыл производство по конституционному представлению 49 народных депутатов, в котором оспаривают конституционность этого самого указа президента.

Это конституционное представление было подано в Конституционный Суд еще в апреле 2021 года, а производство открыто лишь 2 недели назад,

– объяснила Совгиря.

Она уточнила, что "теперь решение вопроса о правомерности отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ будет зависеть от позиции самого Конституционного Суда".

19 октября КСУ решил рассмотреть дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина. В суд с соответствующей жалобой обратилась группа из 49 нардепов. В частности речь идет об обжаловании указа Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года об отстранении его от должности судьи КСУ.

Обратите внимание! Против Тупицкого и главного бухгалтера КСУ ГБР завершили расследование по делу о вмешательстве в работу системы казначейства. По данным следствия, Тупицкий, который не согласен с решением об отстранении с должности главы КСУ, решил любой ценой удержаться на должности. Для этого он отдал главномму бухгалтеру личный ключ с электронной подписью. Поэтому от его имени подписали документы о выплатах премий и наград.

Кстати, в марте 2021 года Зеленский подписал указ об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ (речь идет об отмене указа Януковича – 24 канал). В июле Верховный суд признал незаконным и противоправным этот указ президента, ОП подал апелляцию на судебное решение.

Дело судьи Тупицкого: что известно

Александру Тупицкому объявили о подозрении относительно ложных показаний и подкупа свидетеля.

Следователи утверждают, что в 2018 году в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова.

Свидетеля хотели заставить дать ложные показания по делу Зуевского энергомеханического завода.



Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала