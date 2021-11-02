Нидерланды ранее направили в Россию запрос о соответствующей правовой помощи. Страна-агрессор ответила, что "были приняты меры для удовлетворения запроса", но после никакой информации не поступало.

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В сентябре нидерландская сторона направила российским властям напоминание. Однако никакой реакции не последовало и суд пришел к выводу, "не стоит ожидать, что Мучкаева действительно можно будет допросить".

Свидетель, который должен быть заслушан, – Сергей Мучкаев. Это человек, который командовала бригадой, которая сопровождала ракету "Бук" на то место на востоке Украины, где она была запущена,

– отметила журналистка.

В то же время суд ограничил срок до 10 февраля 2022 года, когда смогут допросить Мучкаева.

К слову В суде Нидерландов начинается новый блок слушаний дела МН17

Катастрофа МН17: что известно

Самолет Boeing-777 сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту было 298 пассажиров – никто не выжил. Ракету в самолет запустили пророссийские боевики.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу 4 фигурантам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

Продолжаются судебные заседания. Международный суд сможет вынести приговор по делу о сбитии малазийского самолета МН17 в 2022 году. В частности называют три вероятные даты.

Авиакатастрофа MH17 / Инфографика 24 канала