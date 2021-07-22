Теперь Государственное бюро расследований будет вынуждено открыть дело из-за срыва операции по задержанию вагнеровцев.

Важно Измены точно нет – Вениславский о том, боится ли ОП расследования о "вагнеровцах"

Заметим, что активисты 6 июля подали в ГБР заявление о совершении преступления в результате "слива спецоперации в отношении боевиков ЧВК "Вагнер". Однако следователи бюро так и не внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого активисты были вынуждены подать заявление в суд.

Совместными усилиями мы добились промежуточного успеха. Впереди у нас много работы. "Движение сопротивления капитуляции" в дальнейшем держит дело на контроле. Двигаемся дальше,

– прокомментировали активисты.

Интересно, что они требуют открытия производства не только против президента Зеленского, но и против его окружения.

Дело вагнеровцев: главное