Тепер Державне бюро розслідувань буде змушене відкрити справу через зрив операції із затримання вагнерівців.

Важливо Зради точно немає, – Веніславський про те, чи боїться ОП розслідування про "вагнерівців"

Зауважимо, що активісти 6 липня подали до ДБР заяву про вчинення злочину внаслідок "зливу спецоперації щодо бойовиків ПВК "Вагнер". Однак слідчі бюро так і не внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього активісти бути змушені подати заяву до суду.

Спільними зусиллями ми добились проміжного успіху. Попереду у нас багато роботи. "Рух опору капітуляції" надалі тримає справу на контролі. Рухаємося далі,

– прокоментували активісти.

Цікаво, що вони вимагають відкриття провадження не лише проти президента Зеленського, але й проти його оточення.

Справа вагнерівців: головне