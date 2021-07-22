Тепер Державне бюро розслідувань буде змушене відкрити справу через зрив операції із затримання вагнерівців.
Важливо Зради точно немає, – Веніславський про те, чи боїться ОП розслідування про "вагнерівців"
Зауважимо, що активісти 6 липня подали до ДБР заяву про вчинення злочину внаслідок "зливу спецоперації щодо бойовиків ПВК "Вагнер". Однак слідчі бюро так і не внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього активісти бути змушені подати заяву до суду.
Спільними зусиллями ми добились проміжного успіху. Попереду у нас багато роботи. "Рух опору капітуляції" надалі тримає справу на контролі. Рухаємося далі,
– прокоментували активісти.
Цікаво, що вони вимагають відкриття провадження не лише проти президента Зеленського, але й проти його оточення.
Справа вагнерівців: головне
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 росіян. Згодом з'ясувалося, що вони були бойовиками ПВК "Вагнер" та воювали на тимчасово окупованих територіях проти України.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не віддасть затриманих бійців Україні. Зрештою вони потрапили у руки Росії.
- За інформацією ЗМІ, операцію із затримання вагнерівців спланували українські спецслужби, але вона провалилась через нібито "злив" з Офісу Президента.