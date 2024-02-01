4 вопроса к решению суда ООН по делу против России

Решение Международного суда ООН точно не стало прорывом в применении действующих международно-правовых инструментов и точно значительно уменьшит количество исков в будущем.

Что не так с решением суда

Можно сказать, что суд ограничился минимально возможным для себя решением. Это не просто консервативный подход. Это подход, который ставит серьезные вопросы относительно дальнейшего применения международного права в современных условиях.

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Вопрос первый: если действие конвенции не распространяется на поставки оружия, боеприпасов и наличку, которую завозили на неподконтрольные территории, то как обеспечить ответственность за такие действия?

Любая страна может отправить "Бук" и грузовик с кэшем и юридически это нельзя квалифицировать как финансирование терроризма? Потому что нет квитанции и банковского счета?

Вопрос второй: как защитить этнические меньшинства, чьи культурные и религиозные учреждения закрывают? После отклонения позиции по Меджлису все последующие ситуации будут восприниматься так же: и этнические меньшинства наиболее жестко почувствовали, что в современном мире справедливости не существует.

Вопрос третий: как обеспечить ответственность за нарушение норм международного права страной, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН? Статус и права постоянного члена Совбеза предоставляют ей возможность безнаказанно нарушать все нормы международного права, манипулировать фактами и цинично врать миру, распространяя свою грязную пропаганду?

Вопрос четвертый: наличие политической мотивированности судей при принятии решений разве не связано с процедурой их избрания? Назначение и избрание каждого из 15 судей зависят от страны их происхождения. И так, часть из этих стран, уже очевидно, очень не хочет быть ответчиком в этом суде. Немало стран поставляют своим прокси и деньги, и оружие, и похоже именно поэтому пытаются не открывать ящик Пандоры ответственности за такие действия.

Заметьте Стук-стук в дверь: россияне придумали, как мобилизовать на оккупированных территориях

Интересно, что председатель суда – представитель США – и еще четверо судей были против отклонения претензий Украины, но решения принимаются большинством голосов. Будет очень интересно прочитать отдельные мнения судей.

Один из главных позитивов решения – четкое определение вторжения в Украину нарушением приказа суда от апреля 2017 года и отрицание любых попыток признать так называемые "ДНР" или "ЛНР". Эти конструкты на три буквы – ничего больше, чем незаконные террористические группировки.

Но главный позитив: по каждой из конвенций установлено нарушение со стороны России, хотя россияне все отрицали. Теперь это дело, как и все материалы к нему, будут доступны широкой общественности. И вместе с решением войдут в историю.