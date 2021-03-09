Суд оправдал осужденного за коррупцию экс-президента Бразилии
Бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву приговорили к 17 годам заключения из-за коррупции. Однако Верховный суд страны отменил обвинение и оправдал осужденного.
Источник:BBC
Теперь политик снова сможет баллотироваться на президентских выборах в 2022 году.
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Почему оправдали президента
Верховный судья Эдсон Фачин решил, что суд, который выносил приговор Луле да Силве не был на это уполномочен.
Это признание того, что мы были правы в течение этой длительной юридической битвы,
– сказали адвокаты политика.
Однако генпрокуратура страны уже заявила о том, что готовит апелляцию на такое решение. Его будут обжаловать в Федеральном верховном суде.
Кстати, действующий президент Бразилии Жаир Болсонаро тоже отреагировал на оправдание своего предшественника. Он обвинил судью в необъективности.
В чем обвиняют Лулу да Силву
- Политик был президентом Бразилии в течение 2003 – 2011 годов.
- Уже после окончания каденции его обвинили в отмывании денег и коррупции. Говорилось о квартире недалеко от пляжа, которую Лула да Силва, вероятно, получил от компании связанной с махинациями.
- В 2018 году бывшего главу государства посадили на 12 лет.
- Однако через 6 месяцев он вышел из тюрьмы. Все потому, что тогда Верховный суд постановил содержать в тюрьмах только тех людей, которые исчерпали все возможности для обжалования приговора, а политик в то время мог подать еще несколько апелляций.
- Впоследствии суд отклонил апелляцию Лулы да Силвы и вынес приговор о заключении на 17 лет.
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