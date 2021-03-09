Бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву приговорили к 17 годам заключения из-за коррупции. Однако Верховный суд страны отменил обвинение и оправдал осужденного.

Теперь политик снова сможет баллотироваться на президентских выборах в 2022 году.

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Почему оправдали президента

Верховный судья Эдсон Фачин решил, что суд, который выносил приговор Луле да Силве не был на это уполномочен.

Это признание того, что мы были правы в течение этой длительной юридической битвы,

– сказали адвокаты политика.

Однако генпрокуратура страны уже заявила о том, что готовит апелляцию на такое решение. Его будут обжаловать в Федеральном верховном суде.

Кстати, действующий президент Бразилии Жаир Болсонаро тоже отреагировал на оправдание своего предшественника. Он обвинил судью в необъективности.

В чем обвиняют Лулу да Силву