Cуд виправдав засудженого за корупцію експрезидента Бразилії
Колишнього президента Бразилії Луїза Інасіо Лула да Сілва засудили до 17 років ув'язнення через корупцію. Однак Верховний суд країни скасував обвинувачення та виправдав засудженого.
Джерело:BBC
Тепер політик знову зможе балотуватися на президентських виборах у 2022 році.
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Чому виправдали президента
Верховний суддя Едсон Фачин вирішив, що суд, який виносив вирок Лулу да Сілву не був на це уповноважений.
Це визнання того, що ми мали рацію протягом цієї тривалої юридичної битви,
– сказали адвокати політика.
Однак генпрокуратура країни вже заявили про те, що готує апеляцію на таке рішення. Його оскаржуватимуть у Федеральному верховному суді.
До речі, чинний президент Бразилії Жаїр Болсонаро теж відреагував на виправдання свого попередника. Він звинуватив суддю у необ'єктивності.
У чому звинувачують Лула да Сілва
- Політик був президентом Бразилії впродовж 2003 – 2011 років.
- Вже після закінчення каденції його звинуватили у відмиванні коштів та корупції. Мовилося про квартиру поблизу пляжу, яку Лула да Сілва, ймовірно, отримав від компанії пов'язаної з махінаціями.
- У 2018 році колишнього главу держави ув'язнили на 12 років.
- Однак через 6 місяців він вийшов із в'язниці. Все тому, що тоді Верховний суд постановив утримувати у в'язницях лише тих людей, які вичерпали всі можливості для оскарження вироку, а політик на той час міг подати ще кілька апеляцій.
- Згодом суд відхилив апеляцію Лула да Сілва і виніс вирок про ув'язнення на 17 років.
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