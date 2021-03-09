Колишнього президента Бразилії Луїза Інасіо Лула да Сілва засудили до 17 років ув'язнення через корупцію. Однак Верховний суд країни скасував обвинувачення та виправдав засудженого.

Тепер політик знову зможе балотуватися на президентських виборах у 2022 році.

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Чому виправдали президента

Верховний суддя Едсон Фачин вирішив, що суд, який виносив вирок Лулу да Сілву не був на це уповноважений.

Це визнання того, що ми мали рацію протягом цієї тривалої юридичної битви,

– сказали адвокати політика.

Однак генпрокуратура країни вже заявили про те, що готує апеляцію на таке рішення. Його оскаржуватимуть у Федеральному верховному суді.

До речі, чинний президент Бразилії Жаїр Болсонаро теж відреагував на виправдання свого попередника. Він звинуватив суддю у необ'єктивності.

У чому звинувачують Лула да Сілва