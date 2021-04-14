Высший антикоррупционный суд оштрафовал народного избранника на 1 135 гривен за неявку на допрос. Дело против политика касается незаконного получения компенсации за жилье.

Ходатайство о штрафе заявил детектив НАБУ. Ведь нардеп 9 созыва не появлялся на допросы с августа 2020 года. Уважительных причин на неявку у политика не было.

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Нардеп должен был свидетельствовать о компенсации за жилье в Киеве

Как говорится в сообщении ВАКС, нардеп должен был дать показания относительно получения 1 миллиона гривен в качестве компенсации за арендованное в Киеве жилье. Производство начали 14 июля 2020 года.

Обратите внимание! По сообщению "Украинской правды", Антикоррупционный суд оштрафовал беспартийного народного депутата Дмитрия Лубинца.

Подозрение за незаконную компенсацию объявили экс-нардепу Пресману

Отметим, что ранее сообщения о подозрении за незаконное получение компенсации за жилье объявили экс-нардепу Александру Пресману. Согласно результатам расследования НАБУ, Пресману компенсировали 928 тысяч гривен во время его каденции парламентария.