Суд оштрафовал нардепа за неявку на допрос: дело касается компенсации за жилье
Высший антикоррупционный суд оштрафовал народного избранника на 1 135 гривен за неявку на допрос. Дело против политика касается незаконного получения компенсации за жилье.
Источник:Высший антикоррупционный суд
Ходатайство о штрафе заявил детектив НАБУ. Ведь нардеп 9 созыва не появлялся на допросы с августа 2020 года. Уважительных причин на неявку у политика не было.
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Нардеп должен был свидетельствовать о компенсации за жилье в Киеве
Как говорится в сообщении ВАКС, нардеп должен был дать показания относительно получения 1 миллиона гривен в качестве компенсации за арендованное в Киеве жилье. Производство начали 14 июля 2020 года.
Подозрение за незаконную компенсацию объявили экс-нардепу Пресману
Отметим, что ранее сообщения о подозрении за незаконное получение компенсации за жилье объявили экс-нардепу Александру Пресману. Согласно результатам расследования НАБУ, Пресману компенсировали 928 тысяч гривен во время его каденции парламентария.
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