Вищий антикорупційний суд оштрафував народного обранця на 1 135 гривень за неявку на допит. Справа проти політика стосується незаконного отримання компенсації за житло.

Клопотання про штраф заявив детектив НАБУ. Адже нардеп 9 скликання не з'являвся на допити з серпня 2020 року. Поважних причин на неявку у політика не було.

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Нардеп мав свідчити щодо компенсації за житло у Києві

Як мовиться у повідомленні ВАКС, нардеп мав дати свідчення щодо отримання 1 мільйона гривень в якості компенсації за орендоване у Києві житло. Провадження розпочали 14 липня 2020 року.

Зверніть увагу! За повідомленням "Української правди", Антикорупційний суд оштрафував позапартійного народного депутата Дмитра Лубінця.

Підозру за незаконну компенсацію оголосили екснардепу Пресману

Зазначимо, що раніше повідомлення про підозру за незаконне отримання компенсації за житло оголосили екснардепу Олександру Пресману. Згідно з результатом розслідування НАБУ, Пресману компенсували 928 тисяч гривень під час його каденції парламентаря.