Соответствующий иск в суд подал депутат Львовского городского совета от "Европейской Солидарности" Алексей Резник, который заявляет, что разрешение на строительство завода было выдано незаконно. Об этом сообщает zaxid.net.

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Что известно об остановке строительства завода

По состоянию на дату выдачи оспариваемого разрешения – 21 сентября 2021 года – у представительства Control Process S. A. отсутствовала лицензия на строительство объектов, что по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со значительными (СС3) последствиями,

– говорится в постановлении суда.

Согласно информации от источников издания, вероятно, что польский подрядчик во время тендера, проведенного по процедурам Европейского банка реконструкции и развития, мог подать ложные данные о наличии соответствующей лицензии.

"Мы очень внимательно изучаем эту ситуацию и готовы предоставить всю информацию, которая у нас есть по этому вопросу. Безусловно, все стороны обязаны на данный момент выполнить решение суда. Ожидаем от подрядчика, чтобы он в суде прояснил все вопросы, связанные с его лицензией", – рассказал директор ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров.

Напомним, что в начале августа городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что строительство мусороперерабатывающего завода на 65% завершено. Его планировали завершить до конца 2025 года.