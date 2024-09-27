Відповідний позов до суду подав депутат Львівської міської ради від "Європейської Солідарності" Олексій Різник, який заявляє, що дозвіл на будівництво заводу було видано незаконно. Про це повідомляє zaxid.net.

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Що відомо про зупинку будівництва заводу

Станом на дату видачі оскаржуваного дозволу – 21 вересня 2021 року – в представництва Control Process S. A. була відсутня ліцензія на будівництво обʼєктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обʼєктів зі значними (СС3) наслідками,

– йдеться в ухвалі суду.

Згідно з інформацією від джерел видання, ймовірно, що польський підрядник під час тендеру, проведеного за процедурами Європейського банку реконструкції та розвитку, міг подати неправдиві дані щодо наявності відповідної ліцензії.

"Ми дуже уважно вивчаємо цю ситуацію і готові надати всю інформацію, яка в нас є щодо цього питання. Безумовно, всі сторони зобовʼязані на даний момент виконати рішення суду. Очікуємо від підрядника, аби він в суді прояснив всі питання, повʼязані з його ліцензією", – розповів директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров.

Нагадаємо, що на початку серпня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що будівництво сміттєпереробного заводу на 65% завершено. Його планували звершити до кінця 2025 року.