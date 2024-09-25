Втім, як з'ясувалося, жодної пожежі в колегіумі УКУ не було. Про це 24 Каналу розповів речник ДСНС Львівської області Курус Ігор.

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Чи була пожежа в УКУ

Близько 17:30 в мережі почала поширюватися інформація про пожежу в колегіумі УКУ. Заявляли, що в будівлі спрацювала система сигналізації та буцімто дим у будівлі.

Втім, як повідомили у ДСНС Львівської області, це було навчання, до якого також залучена спеціальна техніка рятувальників.

"Пожежа" в УКУ: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч на 18 вересня у Львові зафіксували щонайменше 8 місць можливих підпалів. Зокрема, загоряння було у будівлі кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких. У будівлі горів дах та саме приміщення. В ЛМР повідомили, що площа займання склала близько 400 квадратних метрів.