У Львівській міській раді розповіли деталі про ситуацію. Там також повідомили подробиці про займання кінотеатру "Дзвін".
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У Львові зафіксовано кілька підпалів
Вночі у Львові зафіксували щонайменше 8 місць можливих підпалів,
– ідеться в повідомленні.
У ЛМР повідомили, що вранці 18 вересня сталося загоряння будівлі кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких. За їхніми даними, площа займання склала близько 400 квадратних метрів. Також вказується, що у будівлі горів дах та саме приміщення.
Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу. На щастя, внаслідок займання постраждалих немає.
Також ще 3 загоряння сталися у Галицькому районі. Зокрема, контейнерний майданчик на вулиці Низький Замок, електрощитова на вулиці Театральній та фасадні декорації на вулиці Староєврейській.
Крім цього, було також 2 загоряння на контейнерних майданчиках на вулиці Квітки-Основ'яненка і одне на вулиці Бортнянського у Залізничному районі.
Ще одне загоряння зафіксували на вулиці Яцкова у Шевченківському районі.
У Львові зафіксовано 8 місць можливих підпалів / Фото ЛМР