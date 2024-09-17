Про інцидент повідомили львівські телеграм-канали. У коментарі "Суспільному" пресслужба Першого медоб’єднання Львова підтвердила, що у підвалі розгерметизувався вогнегасник.

Дивіться також Повідомлення про ракетний обстріл Рівненської АЕС приходять на пошту українцям: що кажуть у ДСНС

Розгерметизація вогнегасника

Як зазначають ЗМІ, вогнегасник впав у підвалі під час тривоги. Деяким дітям стало погано, одна з дівчат втратила свідомість.

Згодом стало відомо, що до лікарні Святого Миколая доправили чотирьох 15-річних дівчат. Усі пацієнтки – у стані середньої важкості. Наразі медики їм надають необхідну допомогу.

Як розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, усі госпіталізовані студентки коледжу, які в момент розгерметизації вогнегасника — перебували найближче до нього. Дівчат госпіталізували до лікарні із діагнозом "отруєння невідомою речовиною".