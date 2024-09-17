Об инциденте сообщили львовские телеграм-каналы. В комментарии Суспильному пресс-служба Первого медобъединения Львова подтвердила, что в подвале разгерметизировался огнетушитель.

Смотрите также Сообщения о ракетном обстреле Ровенской АЭС приходят на почту украинцам: что говорят в ГСЧС

Разгерметизация огнетушителя

Как отмечают СМИ, огнетушитель упал в подвале во время тревоги. Некоторым детям стало плохо, одна из девушек потеряла сознание.

Впоследствии стало известно, что в больницу Святого Николая доставили четырех 15-летних девушек. Все пациентки – в состоянии средней тяжести. Сейчас медики им оказывают необходимую помощь.

Как рассказала пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева, все госпитализированы студентки колледжа, которые в момент разгерметизации огнетушителя находились ближе всего к нему. Девушек госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом".