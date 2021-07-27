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Антоненко рассказал, что за время пребывания в СИЗО состояние его здоровья существенно ухудшилось. В частности, музыкант рассказал о "потерянных зубах и ухудшении зрения".

Суд разрешил Антоненко посещать врачей. Музыкант рассказал, что причиной плохого самочувствия стал нервное психологическое состояние. В частности, психологическое давление и плохие бытовые условия в СИЗО.

По словам Антоненко, во время заключения ему не оказывали медицинскую помощь. В СИЗО нет ни врача, ни фельдшера. В случае необходимости к людям просто вызвали скорую.

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