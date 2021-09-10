Суд оставил под стражей бабушку замученного в Черкассах мальчика
Источник:Черкасская областная прокуратура
Черкасский апелляционный суд оставил под стражей бабушку 7-летнего мальчика, который умер, предварительно, от пыток. Сама обвиняемая отказалась от комментариев. По словам прокурора, она утверждает, что ребенок сам себе наносил телесные повреждения.
Адвокат подозреваемой также отказался от комментариев, поэтому неизвестно, какую альтернативу содержанию под стражей просила его подзащитная.
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По словам прокурора Виталия Корновенко, сейчас квалификация дела не изменилась. Родители мальчика и в дальнейшем проходят по делу как свидетели.
В чем обвиняют бабушку
Женщину задержали по статье 135 об оставлении в опасности малолетнего, который умер. Ранее бабушке Андрюши объявили о подозрении. Поскольку она уже имела ранее проблемы с законом, суд взял ее под стражу на 2 месяца. Позже на такой же срок арестовали ее мужа.Обратите внимание! Подозреваемая – не родная бабушка умершего ребенка. Мальчик – сын ее невестки от первого брака.
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Что известно о жуткой трагедии в Черкассах
- 24 августа 2021 года в Черкассах госпитализировали 7-летнего мальчика с множественными травмами. Ребенок был в коме. Бабушка мальчика рассказывала, что он якобы просто упал в кучу кирпичей.
- Однако характер травм и их количество указывает на то, что ребенка могли пытать родные. Правоохранители сразу же объявили женщине о подозрении. Отчим ребенка убеждает, что пытки являются просто выдумкой соцсетей.
- Медики несколько дней боролись за жизнь ребенка, но 6 сентября он умер, так и не придя в сознание. К дому, где жил ребенок, местные жители несли цветы, мягкие игрушки, лампадки и записки. Они требуют расследовать смерть Андрюши.