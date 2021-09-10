Суд оставил под стражей бабушку замученного в Черкассах мальчика

Черкасский апелляционный суд оставил под стражей бабушку 7-летнего мальчика, который умер, предварительно, от пыток. Сама обвиняемая отказалась от комментариев. По словам прокурора, она утверждает, что ребенок сам себе наносил телесные повреждения.

Адвокат подозреваемой также отказался от комментариев, поэтому неизвестно, какую альтернативу содержанию под стражей просила его подзащитная.

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По словам прокурора Виталия Корновенко, сейчас квалификация дела не изменилась. Родители мальчика и в дальнейшем проходят по делу как свидетели.

В чем обвиняют бабушку

Женщину задержали по статье 135 об оставлении в опасности малолетнего, который умер. Ранее бабушке Андрюши объявили о подозрении. Поскольку она уже имела ранее проблемы с законом, суд взял ее под стражу на 2 месяца. Позже на такой же срок арестовали ее мужа.

Подозреваемая – не родная бабушка умершего ребенка. Мальчик – сын ее невестки от первого брака.

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