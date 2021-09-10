Суд залишив під вартою бабусю закатованого у Черкасах хлопчика
Джерело:Черкаська обласна прокуратура
Черкаський апеляційний суд залишив під вартою бабусю 7-річного хлопчика, який помер, попередньо, від катувань. Сама обвинувачена відмовилася від коментарів. За словами прокурора, вона стверджує, що дитина сама собі наносила тілесні ушкодження.
Адвокат підозрюваної також відмовився від коментарів, тож, невідомо, яку альтернативу триманню під вартою просила його підзахисна.
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За словами прокурора Віталія Корновенка, наразі кваліфікація справи не змінилися. Батьки хлопчика і надалі проходять у справі як свідки.
У чому звинувачують бабусю
Жінку затримали за статтею 135 про залишення в небезпеці малолітнього, який помер. Раніше бабусі Андрійка оголосили про підозру. Оскільки вона вже мала раніше проблеми із законом, суд взяв її під варту на 2 місяці. Пізніше на такий же ж термін арештували також її чоловіка.Зверніть увагу! Підозрювана – не рідна бабуся померлої дитини. Хлопчик – син її невістки від першого шлюбу.
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Що відомо про моторошну трагедію у Черкасах
- 24 серпня 2021 року в Черкасах госпіталізували 7-річного хлопчика з множинними травмами. Дитина була у комі. Бабуся хлопчика розповідала, що він нібито просто впав у купу цегли.
- Однак характер травм та їхня кількість вказує на те, що дитину могли катувати рідні. Правоохоронці одразу ж оголосили жінці про підозру. Вітчим дитини переконує, що катування є просто вигадкою соцмереж.
- Медики декілька днів боролися за життя дитини, але 6 вересня він помер, так і не прийшовши до тями. До будинку, де жила дитина, місцеві жителі несли квіти, м'які іграшки, лампадки та записки. Вони вимагають розслідувати смерть Андрійка.