Суд залишив під вартою бабусю закатованого у Черкасах хлопчика

Черкаський апеляційний суд залишив під вартою бабусю 7-річного хлопчика, який помер, попередньо, від катувань. Сама обвинувачена відмовилася від коментарів. За словами прокурора, вона стверджує, що дитина сама собі наносила тілесні ушкодження.

Адвокат підозрюваної також відмовився від коментарів, тож, невідомо, яку альтернативу триманню під вартою просила його підзахисна.

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За словами прокурора Віталія Корновенка, наразі кваліфікація справи не змінилися. Батьки хлопчика і надалі проходять у справі як свідки.

У чому звинувачують бабусю

Жінку затримали за статтею 135 про залишення в небезпеці малолітнього, який помер. Раніше бабусі Андрійка оголосили про підозру. Оскільки вона вже мала раніше проблеми із законом, суд взяв її під варту на 2 місяці. Пізніше на такий же ж термін арештували також її чоловіка.

Підозрювана – не рідна бабуся померлої дитини. Хлопчик – син її невістки від першого шлюбу.

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