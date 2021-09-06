Життя 7-річного хлопчика, який лежав у лікарні з тяжкими травмами у термінальній комі, обірвалося 5 вересня.
До теми Катування дитини в Черкасах: 7-річний хлопчик помер так і не виходячи з коми
Місцеві жителі вимагають провести розслідування смерті дитини. На Вулиці Хрещатик у Черкасах, де хлопчик проживав, люди залишають відповідні записки. У них просять правоохоронців з'ясувати правду та покарати винних.
Текст записок, які залишили люди
- "Янгол тепер на небі, а винні серед нас. Повинен бути справедливий суд",
- "За справедливе розслідування. Ми хочемо знати правду. Насильство над дитиною має бути покараним",
- "Вимагаємо "Справу честі" від кожного, хто розслідує справу Андрійка",
- "Вимагаємо проведення незалежної експертизи",
- "Маленький Андрій мав би жити та радіти разом з іншими дітьми".
Крім того, до будинку хлопчика місцеві жителі приносять квіти, м'які дитячі іграшки та лампадки.
Люди залишили квіти, іграшки на записки біля будинку хлопчика / Фото "Обозреватель"
Хлопчика могли катувати: що відомо
- 7-річний Андрійко помер ввечері 5 вересня у лікарні, він так і не вийшов із коми. Раніше лікарі діагностували у дитини численні травми та поліорганну недостатність.
- За словами бабусі, хлопчик отримав травми після нібито падіння з купи цегли у дворі. Вона начебто самостійно надавала домедичну допомогу онукові. Але через кілька днів після події жінка побачила його в ліжку без свідомості, тоді й викликала швидку.
- Особливість травм та їхня кількість свідчила про те, що дитину могли катувати рідні. Правоохоронці одразу ж оголосили жінці про підозру. Вона вже мала проблеми із законом, тому суд взяв її під варту на 2 місяці.
- Водночас вітчим дитини переконує, що катування є просто вигадкою соцмереж.
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