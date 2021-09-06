Життя 7-річного хлопчика, який лежав у лікарні з тяжкими травмами у термінальній комі, обірвалося 5 вересня.

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Місцеві жителі вимагають провести розслідування смерті дитини. На Вулиці Хрещатик у Черкасах, де хлопчик проживав, люди залишають відповідні записки. У них просять правоохоронців з'ясувати правду та покарати винних.

Текст записок, які залишили люди

  • "Янгол тепер на небі, а винні серед нас. Повинен бути справедливий суд",
  • "За справедливе розслідування. Ми хочемо знати правду. Насильство над дитиною має бути покараним",
  • "Вимагаємо "Справу честі" від кожного, хто розслідує справу Андрійка",
  • "Вимагаємо проведення незалежної експертизи",
  • "Маленький Андрій мав би жити та радіти разом з іншими дітьми".

Крім того, до будинку хлопчика місцеві жителі приносять квіти, м'які дитячі іграшки та лампадки.

Люди залишили квіти, іграшки на записки біля будинку хлопчика / Фото "Обозреватель"

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