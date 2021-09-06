Жизнь 7-летнего мальчика, который лежал в больнице с тяжелыми травмами в терминальной коме, оборвалась 5 сентября.

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Местные жители требуют провести расследование смерти ребенка. На Улице Крещатик в Черкассах, где мальчик проживал, люди оставляют соответствующие записки. У них просят правоохранителей выяснить правду и наказать виновных.

Текст записок, которые оставили люди

  • "Теперь ангел на небе, а виновные среди нас. Должен быть справедливый суд",
  • "За справедливое расследование. Мы хотим знать правду. Насилие над ребенком должно быть наказанным",
  • "Требуем "Дело чести" от каждого, кто расследует дело Андрюши",
  • "Требуем проведения независимой экспертизы",
  • "Маленький Андрей должен жить и радоваться вместе с другими детьми".

Кроме того, к дому мальчика местные жители приносят цветы, мягкие детские игрушки и лампадки.

Люди оставили цветы, игрушки на записки возле дома мальчика / Фото "Обозреватель"

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