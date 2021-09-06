Жизнь 7-летнего мальчика, который лежал в больнице с тяжелыми травмами в терминальной коме, оборвалась 5 сентября.

К теме Пытки ребенка в Черкассах: 7-летний мальчик умер так и не выйдя из комы

Местные жители требуют провести расследование смерти ребенка. На Улице Крещатик в Черкассах, где мальчик проживал, люди оставляют соответствующие записки. У них просят правоохранителей выяснить правду и наказать виновных.

Текст записок, которые оставили люди

"Теперь ангел на небе, а виновные среди нас. Должен быть справедливый суд",

"За справедливое расследование. Мы хотим знать правду. Насилие над ребенком должно быть наказанным",

"Требуем "Дело чести" от каждого, кто расследует дело Андрюши",

"Требуем проведения независимой экспертизы",

"Маленький Андрей должен жить и радоваться вместе с другими детьми".

Кроме того, к дому мальчика местные жители приносят цветы, мягкие детские игрушки и лампадки.

Люди оставили цветы, игрушки на записки возле дома мальчика / Фото "Обозреватель"

Мальчика могли пытать: что известно

7-летний Андрюша умер вечером 5 сентября в больнице, он так и не вышел из комы. Ранее врачи диагностировали у ребенка многочисленные травмы и полиорганную недостаточность.

По словам бабушки, мальчик получил травмы после якобы падения с кучи кирпича во дворе. Она вроде бы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. Но через несколько дней после происшествия женщина увидела его в постели без сознания, тогда и вызвала скорую.

Особенность травм и их количество свидетельствовали о том, что ребенка могли пытать родные. Правоохранители сразу же объявили женщине о подозрении. У нее уже были проблемы с законом, поэтому суд взял ее под стражу на 2 месяца.

В то же время отчим ребенка убеждает, что пытки являются просто выдумкой соцсетей.

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