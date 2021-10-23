Кухарчук обжалует меру пресечения

Ходатайство о необходимости содержания под стражей Кухарчука подал следователь. Так, подозреваемый пробудет в СИЗО до 20 декабря 2021 года.

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Адвокат Кухарчука Эдуард Вербинец назвал такое решение "незаконным и необъективным". Он пообещал обжаловать его в апелляционном суде.

Сегодня должно было быть единственное решение суда, а именно – отказ в удовлетворении ходатайства следователя. Согласно закону, следователь должен изложить обстоятельства, которые указывают на то, что мой подзащитный может препятствовать завершению досудебного следствия. Но дело в том, что следствию уже ничего не может препятствовать, потому что оно завершено и об этом объявлено,

– объяснил адвокат.

Он отметил, что юридического нормативного обоснования в удовлетворении ходатайства нет.

Обратите внимание! Кухарчук является главой Черкасской областной организации "Национального корпуса". Находясь под арестом он решил принять участие в досрочных выборах в парламент по округу №197. О таком решении подозреваемого под стенами суда заявил его собрат.

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