Апелляцию рассматривали 21 мая судьи Киевского апелляционного суда. Адвокаты Медведчука хотели отмены ареста.
Важно Медведчук заявляет, что у следствия нет новых доказательств против него
По решению Апелляционного суда, Медведчук будет и впредь находиться под круглосуточным домашним арестом. Это решение не подлежит обжалованию.
О чем ходатайствовали стороны
- защитники Виктора Медведчука просили смягчения меры пресечения;
- следователи требовали более строгой меры – заключение под стражу или залог в 300 миллионов гривен.
Заметим, суд не удовлетворил апелляционные жалобы как адвокатов, так и прокуроров. В то же время сразу 26 нардепов от ОПЗЖ хотели взять на поруки кума Путина, но суд отказал.
Дело Виктора Медведчука: главное
- 11 мая нардепу Виктору Медведчуку объявили о подозрении. Его обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В СБУ заявили, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором".
- Уже 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест, а 14 мая на него надели электронный браслет.