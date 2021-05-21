Апелляцию рассматривали 21 мая судьи Киевского апелляционного суда. Адвокаты Медведчука хотели отмены ареста.

Важно Медведчук заявляет, что у следствия нет новых доказательств против него

По решению Апелляционного суда, Медведчук будет и впредь находиться под круглосуточным домашним арестом. Это решение не подлежит обжалованию.

О чем ходатайствовали стороны

защитники Виктора Медведчука просили смягчения меры пресечения;

следователи требовали более строгой меры – заключение под стражу или залог в 300 миллионов гривен.

Заметим, суд не удовлетворил апелляционные жалобы как адвокатов, так и прокуроров. В то же время сразу 26 нардепов от ОПЗЖ хотели взять на поруки кума Путина, но суд отказал.

Дело Виктора Медведчука: главное

11 мая нардепу Виктору Медведчуку объявили о подозрении. Его обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В СБУ заявили, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором".

Уже 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест, а 14 мая на него надели электронный браслет.

Интересно! На днях журналисты проекта "Наши деньги" обнародовали записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России за 4 года. Они свидетельствуют о том, что кум Владимира Путина транслировал пророссийские взгляды руководству страны, в частности Петру Порошенко, с которым регулярно общался.